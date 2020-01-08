درويش وقع على عريضة لإزلة الحواجز: على المسؤولين ان يكونوا أقرب الى الناس

أكد النائب ​علي درويش​ في تصريح له بعد توقيعه عريضة لإزالة الحواجز من أمام ​المجلس النيابي​، انه "وقّعنا على عريضة نيابية لإزالة الحواجز من محيط ​مجلس النواب​، لكي لا يعطى انطباع وكأن هنالك حواجز بين المواطنين والنواب"، مضيفا :"نحتاج اليوم الى ان يكون جميع المسؤولين أقرب الى الناس لا الى وضع حواجز مادية ونفسية، وتعزيز الحماية يكون برفع مستوى الأداء بما يعيد ثقة المواطن بالمؤسسات العامة التي هي ملك الشعب أولاً وأخيراً".

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