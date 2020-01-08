التحكم المروري:فيديو الإشارات الضوئية التي تتدفق منها المياه "مركب"

أعلنت ​غرفة التحكم المروري​ أن هناك بعض ​وسائل التواصل الاجتماعي​ تتناول ​فيديو​ مركب لإحدى الإشارات الضوئية التي تتدفق منها ​المياه​ على تقاطع الاتحاد.

وأشارت إلى أنه "يهم غرفة التحكم المروري ان تلفت الى ان ما يظهر في هذا الفيديو غير صحيح كونها تتدفق من قسطل موجود خلف الإشارة ويبعد اكثر من ٦ أمتار عنها كما هو مثبت في الفيديو المرفق".