روحاني: إيران اثبتت أنها "لا تتقهقر أمام أميركا"

اسماء السيد - طهران: أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أن إيران "أثبتت بوضوح أنها لا تتقهقر أمام أميركا"، وذلك بعد ضربات صاروخية إيرانية على قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان عسكريين أميركيين، رداً على اغتيال واشنطن الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
وقال روحاني "إذا ارادت الولايات المتحدة ان ترتكب جريمة أخرى، عليها أن تعلم أنها ستلقى رداً أكثر حزماً"، مضيفاً في كلمة لمجلس الوزراء "لكن إذا كانوا عقلاء، لن يفعلوا أي شيء آخر في هذه المرحلة".
واضاف الرئيس الايراني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي "اذا قاموا بخطوة اضافية، فان شعبنا وقوانا المسلحة جاهزة" للرد.
لكنه اعتبر ان "كل ذلك ليس كافيا" متابعا "من وجهة نظري ان الرد الاساسي على اميركا يجب ان تقوم به أمم المنطقة".
وقال ايضا "لقد قطعوا يد عزيزنا سليماني (...) ينبغي الثأر له عبر قطع الطريق امام اميركا في هذه المنطقة"، في تكرارا للخطاب الايراني الرسمي لجهة ان مقتل سليماني يجب ان يكون فاتحة لطرد القوات الاميركية المنتشرة في الشرق الاوسط.
واضاف روحاني "اذا قطعت الطريق امام اميركا في هذه المنطقة، واذا قطعت يدها (الشريرة) في شكل نهائي، (فان ذلك يعني) ردا فعليا ونهائيا لأمم المنطقة على اميركا".
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