ترمب يلقي كلمة بشأن إيران عند الساعة 16,00 ت غ







اسماء السيد - واشنطن: يلقي الرئيس الاميركي دونالد ترمب عصر الاربعاء كلمة من البيت الابيض بعد الضربات الصاروخية الايرانية التي استهدفت قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون. وقالت الرئاسة الاميركية ان ترمب سيتحدث في الساعة 11,00 (16,00 ت غ).



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