شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقات المصرية مع دولتى السويد وسلوفاكيا على مائدة البرلمان الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا لها يوم الأحد المقبل، حول "آفاق العلاقات المصرية السويدية"، وذلك بحضور وفد لجنة التأمينات الاجتماعية بالبرلمان السويدي، مضيفا في تصريح لـ"الخليج 365"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر لها الثلاثاء لمناقشة العلاقات المصرية السلوفاكية، وذلك بحضور رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السلوفاكي.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد الأسبوع الماضي، الخطوات التصعيدية التركية وما يمكن أن يتمخض عنها من تداعيات وأصدرت بيانًا أكدت فيه أن قرار البرلمان التركي بالموافقة على إرسال قوات عسكرية لليبيا هو محاولة لغزو من نوع جديد بغرض فرض النفوذ والهيمنة الإقليمية على الأراضي الليبية وهو الأمر الذي يتعارض مع مقررات الشرعية الدولية في صون وسيادة الدول الوطنية الأعضاء في الأمم المتحدة ويمثل انتهاكًا صارخًا للتراب الوطني الليبي ويتعارض مع التزامات الدول وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.

وقالت اللجنة إن هذا التطور الخطير بالتدخل العسكري الأجنبي في بلد عربي شقيق يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة مما يستوجب جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المصالح العربية جراء تلك التهديدات.

وحملت اللجنة المجتمع الدولي مسئولياته إزاء هذه التطورات حيث أن عدم الاستقرار سيطال المنطقة بشكل عام ومنطقة المتوسط بصفة خاصة مما يستوجب اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور الذي ينذر بتصعيد إقليمي وتأثير سلبي وخيم على جهود التسوية السياسية والجهود الأممية في هذا الشأن.