شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر لائحة محفوظات الهيئة الوطنية للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار لاشين إبراهيم الهيئة الوطنية للانتخابات، بنشر لائحة محفوظات الهيئة الوطنية للانتخابات الصادرة بقرار المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، رقم 119 لسنة 2019 في الوقائع المصرية.

وتضمن لائحة محفوظات الهيئة الوطنية للانتخابات "تعريف المحفوظات، وأنواعها، وسنة الحفظ، واماكن الحفظ، ولجنة الإشراف على الحفظ، وإعداد المحفوظات للتسليم، وواجبات أمناء غرف الحفظ، ونظام تسليم وتسلم المحفوظات، وموعد وطريقة إرسال المحفوظات لدار المحفوظات العمومية، وكيفية طلب المستندات وإعادتها، وطلب الاطلاع على المحفوظات وطلب مستخرج منها، وطريقة التصرف في المحفوظات المستغنى عنها".

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بشأن توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح للانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى "دائرة الجيزة مقرها مركز شرطة الجيزة" فى محافظة الجيزة، والدائرة السابعة "دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى" فى محافظة المنيا.

ونصت المادة الأولى "على طالب الترشح لمجلس النواب من الدائرتين الانتخابيتين التقدم لتوقيع الكشف الطبى عليه، لبيان خلوه من الأمراض الذهنية، والنفسية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات، والمسكرات.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، أن الهيئة شكلت لجان تلقى أوراق المرشحين الراغبين فى الترشح للانتخابات التكميلية للدائرة الاولى بالجيزة ومقرها محكمة 6 أكتوبر وعلى الدائرة السابعة ملوى بالمنيا ومقرها محكمة المنيا الابتدائية، مؤكدا: إنه تم فتح باب طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدائرتين لمدة 8 أيام اعتبارا من 1 وحتى 8 يناير2020 حيث تقدم الطلبات يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهرا ويمتد فى اليوم الأخير حتى الساعة 5 مساء.

وأوضح "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه وفقا لقانون مجلس النواب، وقرارات الهيئة فإنه يتطلب من الراغب فى الترشح على أى من الدائراتين أن تنطبق فيه شروط الترشح وهى:

1. أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك.

3. أَلا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا.

6.ألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس.

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وأوضح المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه فى حالة انطباق الشروط عليه فإنه يقوم بتقديم مجموعة من الاوراق التى حددتها قرات الهيئة وقانون مجلس النواب وهى:

1 - بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.

2 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

3 - بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب.

4 - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

5 - الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

6 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الاعفاء من أدائها طبقًا للقانون.

7 - إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

8 - تقرير بالكشف الطبى على الحالة الذهنية والبدنية وتحليل المخدرات من المستشفيات التى تحددها الهيئة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

9 - ملء النماذج التى اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

10- الاستقالة فى حالة المرشح من رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية وأعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

11- فتح حساب فى احدى البنكين الاهلى ومصر أو مكاتب البريد لتلقى تبرعات الدعاية الانتخابية.

12 - اختيار الرمز الانتخابى بالنسبة للمستقل أو الحزبى.

13 - تقديم شهادة بعدم صدور حكم قضائى ضده.

14- شهادة ميلاد للمرشح وصورة بطاقة الرقمى القومى.