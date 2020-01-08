شكرا لقرائتكم خبر عن قانون التأمينات الجديد يوضح كيفية الاستفادة بـ"المعاش الإضافى".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، والذى بدأ تطبيقه رسميا اعتبارا من أول شهر يناير الجارى، على استحدث ما يسمى بـ"المعاش الإضافى"، لمن يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، ويوضح ”الخليج 365”، أسباب استحداث المعاش الإضافى بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومن الذى يستفيد منه من الموظفين والعاملين المؤمن عليهم، وذلك كالتالى:

1 ـ تأتى فلسفة استحداث المعاش الإضافى، نظرًا لما تبين فى الآونة الأخيرة من تجاوز بعض دخول وأجور المؤمن عليهم الفعلية للحدود القصوى لأجور الاشتراك.

2 ـ رغبةً المشرع فى تقليل الفجوة التى قد تقع بين دخول وأجور تلك الفئة والمعاش الذى يستحق لهم.

3 ـ يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

4 ـ يتم إنشاء حساب شخصى فى صندوق التأمين الإجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.

5 ـ تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل، ونسبة الإشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

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6 ـ يستحق المعاش الإضافى فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.

7 ـ يحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه على دفعة الحياة.

8 ـ يضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون.

9 ـ يدخل هذا المعاش فى وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.

10 ـ ويتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات.