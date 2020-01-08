شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب الحكومة بخطة لتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، حول تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات على مستوى الجمهورية، والاستغلال الأمثل للموارد المتواجدة فى كل محافظة، وخطة الحكومة لتحقيق اقصى استفادة من الموارد، وانعكاس ذلك على المواطنين قاطنى كل محافظة، يتمثل فى زيادة فرص العمل وتوفير مزيد من الاستثمارات وتشجيع المستثمرين، وبالتالى ينعكس هذا الأمر على الخزانة العامة بشكل مباشر.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن كل محافظة يوجد بها العديد من الموارد والأصول غير المستغلة، فى الوقت الذى تعانى فيه بعضها من نقص فى الخدمات والمشروعات العامة والقومية، ولهذا لابد من التنسيق بين كافة الجهات، وحصر هذه الأصول ووضع رؤية حول كيفية الاستفادة منها لتعظيم المورد، ويتم وضع خطة تهدف لحسن استغلال الموارد بكل محافظة.

وأشار طوبيا، إلى أن تعظيم موارد المحافظات من أهداف قانون المحليات الجديد، وفى ضوء الاعتمادات المالية التى يتم تخصيصها للمحافظات ويتم وضع الخطة الاستثمارية وفقا لهذه الاعتمادات فى حين تعظيم الموارد الذاتية سيساهم ذلك فى زيادة الخطة الاستثمارية للمحافظات بشكل عام، وحل مشاكل المواطنين العالقة فى عدد من المشروعات القومية والعامة، وبهذا سينعكس هذا الأمر على الخزانة العامة للدولة.

وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقد اجتماعات دورية مع المحافظين للوقوف على أبرز الموضوعات العالقة، والموارد المتاحة، والأصول غير المستغلة، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الموارد والأصول فى صورة مشروعات قومية توفر فرص عمل وفى نفس الوقت تقضى على المشاكل العالقة فى بعض المحافظات ومنها مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب الذى يعد من أبرز الملفات العالقة التى تؤرق المواطنين فى العديد من القرى على مستوى الجمهورية.