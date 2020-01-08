خطط تنمية سيناء أمام "دفاع النواب" الثلاثاء المقبل

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات سابقة، إن المشروعات التنموية التي تُجرى على أرض سيناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي "غير مسبوقة"، لافتاً إلى أن اللجنة تولي اهتماما بالغا بمناقشة كافة التطورات التي تجرى على أرض سيناء لاسيما وأن تنميتها تعد بمثابة سياج أمني قومي ضد الإرهاب ومنع استغلال العناصر الإرهابية لهذه المنطقة.

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وانطلاقا من الأهمية البالغة التي توليها الدولة لسيناء، وجهت الحكومة في خطتها العام الجاري استثمارات حكومية بحوالي 5.23 مليار جنيه خلال العام الجاري 2019/2020 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء بنسبة زيادة تقدر بنحو 75.1% مقارنة بالعام الماضي 2018/2019، وبما يٌشكل نحو 2.5% من جملة الاستثمارات الحكومة الموزعة، وتمول الخزانة العامة 76.7% منها بقيمة 4 مليارات جنيه.