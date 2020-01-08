شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى يطالب بسد العجز فى الأطباء والمستلزمات الطبية بمستشفى أدفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى، وزارتى الصحة والتنمية المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسد عجز الأطباء والمستلزمات الطبية بقسم الكلى بمستشفى أدفو العام بأسوان، كما أوصت وزارة التخطيط بسرعة تدبير الاعتمادات المالية للتنفيذ، على أن يتم إدراج المقترح بخطة الوزارة للعام المالى 2019/2020 .

وأحال البرلمان تقرير اللجنة للحكومة خلال الجلسات الأخيرة لتنفذ ما به من توصيات، مشيرا إلى أن النائب حسن سيد خليل، قدم الاقتراح برغبة أوضح أن تحويل مستشفى ادفو العام الى مستشفى الحميات، تسبب فى سوء الأوضاع داخل قسم الكلى، لعدم توافر المستلزمات الطبية والأطباء، وضيق المكان وكثرة المرضى، مطالبا بسرعة الانتهاء من بناء مستشفى ادفو العام.

وطبقا للتقرير، أوضح مدير إدارة الكلى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، أن العمل بقسم الكلى ينقسم إلى شقين، الأول هو الشق الفنى ويشمل غسيل الكلى للمريض وهو يتم على اكمل وجه بدون أى شكاوى.

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أما الشق الثانى، فإن مستشفى ادفو العام التى تم هدمها فى عام 2014 وتم تحويلها إلى مستشفى الحميات، مضيفا، :"سعة مستفى ادفو العام كانت 245 سريرا فى حين ان سعة مستشفى الحميات تبلغ 45 سريرا مما تسبب فى عدم توافر خدمة جيدة للمرضى".

وأضاف، كان من المفترض بناء وتسليم المستشفى بعد هدمها بعام ونصف ولم يتم انشاءؤها حتى تاريخه، لافتا إلى توفر المستلزمات الطبية، وأن هناك عجز فى عدد الأطباء على مستوى الجمهورية.

فيما قال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، إن محافظة أسوان مدرجة ضمن الخطة الشامل للتامين الصحى، لافتا إلى إنه تم تشكيل لجنة للإنتهاء من بناء مستشفى ادفو العام ومجهز فنيا ب60ماكينة غسيل كلوى، لافتا إلى أن قسم الكلى بمستشفى ادفو العام الذى تم تحويله لمستشفى الحميات يحتوى على 59 ماكينة غسيل كلوى ويقوم بالخدمة نحو 55 ماكينة وتخدم324 مريضا.