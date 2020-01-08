برلمانى يكشف أبرز معوقات لجنة متابعة ملف المصانع المتعثرة .. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بما أعلنت عنه الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة ومبادرات الصناعة والإسكان لحل أسباب تعثرهم. ولفت عمر فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إلى ضرورة أن يتم تفعيل اللجنة المختصة بمتابعة ملف المصانع المتعثرة من حيث منحها كل الصلاحيات اللازمة لها لحل مشاكل هذه المصانع بشكل سريع. وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مشاكل المصانع المتعثرة تتمثل قلة الإمكانيات المادية وبالتالى فإن مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعة ستساعد بشكل كبير المصانع المتعثرة فى حل كل مشاكلهم المالية. Advertisements وأشار النائب ياسر عمر، إلي أن مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعة ستساعد المصانع المتعثرة بشكل كبير فى حل الكثير من مشاكلها المتعلقة بالتأمينات والضرائب والتمويل. جدير بالذكر، أن الدكتور محمود سالمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، قال إن مبادرة الحكومة لإنقاذ المصانع المتعثرة، تعتبر أول مبادرة جادة مكتملة من الحكومة المصرية وذلك لإشراك البنك المركزى فى حل مشاكل المصانع المتعثرة، حيث إن كل مشاكل المصانع فى التمويل ولذا كان لا بد من توفير مصدر تمويل مهم مثل البنك المركزى.

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