شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر تسبق دول العالم فى تجربة زراعة الأرز بنظام الرى الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بالجهود الحكومية من أجل الحفاظ على مساحات الأرز المزروعة مع خفض الاستهلاك من المياه والاعتماد على آليات جديدة للزراعة للحفاظ على المياه في ظل الفقر المائي، وقال في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن محصول الأرز يعد أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية الهامة والتي تساهم بشكل كبير في حل مشكلة نقص الغذاء، علاوة على دوره الحيوي في كيفية تخفيف الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتوفير الفائض، لافتاً إلي زيادة المساحات المزروعة بمحصول الأرز بنسبة 25% بعد إدخال الأصناف الجديدة من الأرز الجاف.

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ونوه البرلماني بأن استنباط أصناف الأرز الهجين والأرز السوبر والتي يمكنها تحمل نقص مياه الري وريها على فترات متباعدة بما يوفر بشكل كبير في استهلاك مياه الري، واستحداث طريقة صناعية جديدة لرى الأرز، تستهدف زيادة الإنتاج وتقلل من استهلاك المياه، وهي تكنولوجيا الري بالأمطار الصناعية إنه بالرغم من أن تكنولوجيا الرى بالأمطار الصناعية والتي اعتمدت لأول مرة عام 1989، وتستخدمها ما يُقارب 39 دولة حاليًا على رأسهم فرنسا والهند، إلا أن مصر تُعد الدولة الأولى في العالم التى تقوم بتجربة زراعة الأرز بنظام الرى الاصطناعى، حيث وصل حجم المياه الموفرة من رى الفدان الواحد نحو 3 آلاف متر مكعب للعروة.

ولفت مشهور، إلي أنه رغم عدم وجود معوقات في تطبيق نظام الرى بالأمطار الصناعية فإضافة لأنها ترفع من مُعدلات الإنتاج وتوفر في استهلاك المياه فإنها أيضًا يسهُل تنفيذها باستخدام الطاقة الشمسية ما يُعد تنمية مستدامة حقيقة للزراعة المصرية، إلا أن التجربة لم تشهد توسعًا في مصر رغم نجاحها وأهميتها البالغة.