شكرا لقرائتكم خبر عن كيف فضحت تسريبات خيرت الشاطر إرهاب جماعة الإخوان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منتصر عمران، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن تسريبات خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان التى يؤكد فيها أن الجماعة ستضحى بأى شخص يقترب منها ليس مفاجئة، موضحا أن خيرت الشاطر أكد واقع يعلمه الجميع على لسان القائد الفعلي للإخوان وهو أن الإخوان تهرب الآخرين وتمارس الإرهاب ضد كل من ينتقدها، فخيرت الشاطر َ الذي كان يدير فعليا مركز الإرشاد بل هو الذى كان يضع السياسات لنظام محمد مرسى إبان حكم جماعة الإخوان لمصر.

وقال القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، لـ"الخليج 365"، إن الإخوان من منهجهم الذي يعتمد على شعار لا صوت يعلو فوق صوت مصلحة التنظيم فهم في سبيل ذلك يضحون بكل فرد يكون حجر عثر في طريق مصلحة التنظيم حتى ولو كان قائدا منهم وانشق.

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وتابع منتصر عمران: التاريخ يرسخ ذلك الاعتقاد فرأينا كيف تبرأ حسن البنا ممن اغتالوا النقراشي باشا ومن بعده ومن قبله وكيف تبرأ الإخوان ممن كل انشق عنهم مثل حسن الباقوري والغزالي وغيرهم الكثير حتى يومنا هذا ولم يتوقف الأمر على التبرأ بل امتد إلى القتل المعنوي وإذا تيسر الأمر إلى القتل الجسدي.

واستطرد القيادى السابق بالجماعة الإسلامية: إذا كان هذا موقف الإخوان ممن يصبح حجر عثرة في طريق مصلحة التنظيم ممن هم من الإخوان بل قادة الاخوان فما بالنا ممن يقترب من النيل من الإخوان ممن هم من خارج الإخوان فالواقع والتاريخ يؤكد على أن الإخوان تنظيم انتهازي ديكتاتوري يضحي بل يصفي كل من يقترب من مصلحة التنظيم دون النظر إلى أي اعتبارات إنسانية أو حتى أخلاقية فعند الإخوان الغاية تبرر الوسيلة.

وكان برنامج كبسولة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، بث تسريب صوتى لخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، والمسجون بعد صدوره أحكام قضائية ضده فى قضايا إرهاب، وهو يهدد بأن " جماعة الإخوان هضحى بأى شخص يفكر فى الاقتراب منها، حيث جاءت تصريحات خيرت الشاطر خلال لقاءه بعد قيادات الإخوان فى عام 2012، ويتحدثون فيها عن المعارضين لنظام حكم الجماعة، حيث رد خيرت الشاطر على هذا الأمر مهددا بقتل كل من يفكر فى الاقتراب من التنظيم.