شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا انحازت جماعة الاخوان لتركيا ضد العرب؟..باحث يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد حامد الباحث فى الشئون الدولية على الدعم الاخوانى لتحركات تركيا فى ليبيا مؤكدا أن جماعة الإخوان تدين بفضل كبير لحزب العدالة والتنمية الذي احتضنهم بعد خروجهم من مصر وهذا يفرض عليهم انحيازات محددة حتي لو كانت غير وطنية او في غير مصلحة مصر مما يجعل من هذه المواقف تظهر علي السطح

واشار حامد إلى أن إنحيازات الاخوان تخالف قيم الأمن القومي المصري وتتماهي مع مصالح تركيا وأمنها القومي لذا جماعة الإخوان لاتشعر بالحرج لثبات منهجها السياسي والفكري في مواجهة مصر منذ ٣٠ يونيو الي الآن ودخول في محاور وسياسات مناوئة لمصر

وأضاف :"جماعة الإخوان امتنعت عن تحديد موقفها من التدخل في ليبيا و ملف الغاز واستمرار التدخل التركي في الشأن العربي مما يعزز ان الجماعة لم تتغير في فكرها ومازالت تري القومية الاسلاوموية بديلا عن القومية الوطنية"

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وتابع :"أصبح أردوغان بمثابة الضامن الدولي والإقليمي لجماعة الإخوان والمدافع الاول عنهم ، فهو نوع من الاستغلال المتبادل والعلاقة نفعية بامتياز وقائمة علي التعاضد والاحتضان "

كان هاشتاج "ضد تدخل اردوغان"، تصدر ترند توتير خلال الساعات القليلة، وذلك فى إطار فضح أطماع رئيس تركيا فى ليبيا، والعدوان التركى العسكرى فيها، وحرص المشاركون فى الهاشتاج على فضح سياسات اردوغان فى المنطقة العربية، والتأكيد على أنه شخصية إرهابية تسعى لتدمير الدول العربية وسرقة النفط الليبى، وأنه يسعى أيضا لإجبار قوات سورية موالية له للقتال فى ليبيا.