1.24 مليار دولار واردتها لمصر.. مقترح برلماني بمقاطعة المنتجات التركية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه إلى الحكومة بشأن فرض مقاطعة على المنتجات التركية على اختلاف أنواعها.

وقالت النائبة، في بيان اليوم الأربعاء، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل نحو 1.68 مليار دولار، منها 1.24 مليار دولار واردات، مقابل 448.3 مليون دولار صادرات خلال العام المالي 2018 -2019 حسب إحصائيات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكدت أنه لم يعد يخفى على أحد، تعادي المصالح المصرية التركية في الفترة الأخيرة، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وهناك أدلة على معاداة الدولة التركية للمصالح المصرية، وتهديدها استقرارها ونشر الإرهاب على حدودها.

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وتابعت :"رغم هذا لا تزال المنتجات التركية يتم تداولها في السوق المصري، بشكل كبير بما يعد دعما للدولة التركية، وكذلك هناك العديد من الرحلات السياحية التي يتم توجيها إلى تركيا".

وشددت أن تركيا تمارس عدوانًا مشهودًا على الدولة المصرية والمنطقة العربية بأسرها، وتعادي مصالحها وتعمل على ذرع الإرهاب في دولنا، ومن ثم يجب علينا التحرك اقتصاديا ضد هذه الدولة، بمقاطعة المنتجات التركية ووقف الاتفاقيات الاقتصادية معها.

وطالبت استصدار قرار مؤسسي بمقاطعة على المنتجات التركية على اختلاف أنواعها ووضع استراتيجية في سبيل تحقيق ذلك.