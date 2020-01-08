بالصور.. انهيار جزئي بعقار وإخلاء آخر من السكان في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:
تسببت الأحوال الجوية، في انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، اليوم الأربعاء.
تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، بلاغًا بانهيار أجزاء من العقار رقم 25 شارع القمر بمحرم بك، وانتقل مسئولي الحي وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.
وتبين من المعاينة أن العقار مكون من أرضي و3 طوابق وسقوط أجزاء من واجهة العقار بالطابقين الثاني والثالث وانهيار وتصدع الطابق الثالث دون حدوث إصابات.
وأصدر العميد فادي وديع، رئيس الحي، قرارًا بإخلاء العقار المنهار والمجاور له من السكان دون المنقولات، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
وأوضح رئيس حي وسط، أنه جرى قطع المرافق وعمل كردون حول العقار تحسبًا لسقوط أجزاء أخرى، حفاظًا على حياة المارة والممتلكات.
حرر محضرًا بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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