لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى طهران غدًا الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - فرانكفورت- (د ب أ):

تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران استئناف رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران غدا الخميس.

وقال متحدث باسم أكبر شركة طيران ألمانية، في مدينة فرانكفورت، اليوم الأربعاء إن السفر إلى طهران آمن.

كانت لوفتهانزا ألغت رحلتها إلى طهران اليوم كإجراء احترازي في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدتين عسكريتين للقوات الأمريكية في العراق.

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وتعتزم لوفتهانزا تجنب التحليق فوق المجال الجوي للعراق وإيران حتى تستأنف رحلاتها مرة أخرى إلى طهران، وقال المتحدث:" نحن لن نحلق في الوقت الراهن، لا فوق العراق ولا فوق إيران".

ووفقا لتصريحات المتحدث، فإن لوفتهانزا أضطرت إلى تغيير خطط بعض رحلاتها لليوم الأربعاء لهذا السبب، وأوضح أن هذا الإجراء يسري على رحلات إلى الهند، منوها إلى أن التأخيرات الناجمة عن هذه التطورات محدودة للغاية وفقا للتقديرات الحالية.

كانت إيران أطلقت ليلة الثلاثاء/الأربعاء الماضية دفعة صواريخ بالستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية، وفي أعقاب ذلك حظرت هيئة النقل الجوي الأمريكية استخدام المجال الجوي في مناطق بالشرق الأوسط، والخليج، وخليج عمان والعراق وإيران، بسبب " توترات سياسية متنامية وأنشطة عسكرية متزايدة".