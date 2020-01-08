افتتاح مركز حضانات لرعاية الأطفال المبتسرين بالمستشفيات الجامعية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، ونادية حسني أمين عام مؤسسة البنك التجاري الدولي، مشروع أكبر مركز للحضانات الحديثة والمتطورة للأطفال المبتسرين بمستشفيات بنها الجامعية لخدمة مواطني القليوبية ومحافظات الدلتا، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية بين الجامعة والمؤسسة ولجنة تنمية موارد المستشفيات الجامعية.

واستمع الحاضرين إلى شرح من الدكتور أسامة أبوالفتوح رئيس قسم الأطفال بمستشفى بنها الجامعي، حول تفاصيل مشروع وحدة الحضانات الجديدة والعناية المركزة للأطفال المبتسرين بالمستشفيات الجامعية، بالتعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي.

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، حرص إدارة الجامعة على تطوير المستشفى الجامعي، وترحيبها بالمشاركة المجتمعية ومبادرات المجتمع المدني لتنمية موارد وخدمات مستشفيات بنها الجامعية، لتقديم خدمة صحية لائقة للمترددين على المستشفى التي تخدم القليوبية ومحافظات الدلتا.

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وشدد السعيد خلال الافتتاح على ضرورة وجود عقود صيانة لجميع الأجهزة التي يجري توريدها إلى المستشفى الجامعي، موجهًا الشكر لمؤسسة البنك التجاري الدولي على دعمها المستشفيات الجامعية، كما وجه التحية للقيادات السابقة بكلية الطب والمستشفيات الجامعية على دورهم في تطوير المستشفى، مؤكدا أن العمل الجماعي حلقات متصلة بين الجميع.

وقال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة تنمية الموارد بمستشفى بنها الجامعي، إن المستشفيات الجامعية تعد عصب الخدمة الصحية على مستوى الجمهورية، لما تملكه من خبرات وكفاءات وأساتذة وإمكانيات علمية وعملية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب، وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة، والدكتور طارق عيسوي مدير عام المستشفى الجامعي، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، والدكتور أحمد يوسف عضو لجنة تنمية الموارد بالمستشفيات الجامعية، ووكلاء كلية الطب ونواب مديري المستشفى، وأساتذة قسم الأطفال وأعضاء هيئة التدريس، ورؤساء الأقسام بالمستشفى الجامعي.