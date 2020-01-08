أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الضربة الصاروخية الإيرانية لأهداف أمريكية في العراق، دليل على تفاقم التصعيد الذي حذرت منه روسيا مرارا، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم في خبر عاجل لها .
وكانت شهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية تصعيداً بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني .
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، كشف الرسائل التي وجهها النظام الإيراني للحكومة العراقية قبل تنفيذه ضربات تستهدف المصالح الأميركية هناك، الأربعاء، مؤكدا رفضه انتهاك سيادة العراق.
وكانت إيران قد قصفت، الأربعاء، قاعدة عين الأسد الجوية، التي تقع فيمحافظة الأنبار غربي العراق، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية في مطار أربيل بإقليم كردستان شمالي البلاد، حيث تتمركز قوات التحالف الدولي، ومن ضمنها قوات أميركية.
وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، فإن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا على القاعدتين، فيما نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول قوله إن عدد الصواريخ بلغ 15.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية: ضرب إيران الأهداف الأمريكية دليل على تفاقم التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.