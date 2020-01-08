الخارجية الروسية: ضرب إيران الأهداف الأمريكية دليل على تفاقم التصعيد

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الضربة الصاروخية الإيرانية لأهداف أمريكية في العراق، دليل على تفاقم التصعيد الذي حذرت منه روسيا مرارا، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم في خبر عاجل لها .

وكانت شهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية تصعيداً بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني .

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، كشف الرسائل التي وجهها النظام الإيراني للحكومة العراقية قبل تنفيذه ضربات تستهدف المصالح الأميركية هناك، الأربعاء، مؤكدا رفضه انتهاك سيادة العراق.

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وكانت إيران قد قصفت، الأربعاء، قاعدة عين الأسد الجوية، التي تقع في

محافظة الأنبار غربي العراق، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية في مطار أربيل بإقليم كردستان شمالي البلاد، حيث تتمركز قوات التحالف الدولي، ومن ضمنها قوات أميركية.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، فإن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا على القاعدتين، فيما نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول قوله إن عدد الصواريخ بلغ 15.