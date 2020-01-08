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قبرص توافق على طلب أمريكا بنشر فريق لإجلاء بعثاتها الدبلوماسية بالدول المجاورة

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وافقت حكومة قبرص على طلب من الولايات المتحدة لنشر ما وصفته بفريق "رد الفعل السريع" بصفة مؤقتة؛ للمساعدة في إجلاء أفراد من البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الدول المجاورة، إذا لزم الأمر.

 

وقال متحدث بإسم الحكومة القبرصية، كيرياكوس كوشيوس  حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم لأربعاء إنه

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سيتم تكليف الفريق أيضًا بمهمة إجلاء المدنيين الأمريكيين من المنطقة في حالة الطوارئ.


وأوضح كوشيوس أن بلاده، الواقعة في شرق حوض البحر المتوسط، منحت الإذن بذلك في إطار سياستها طويلة الأمد لتقديم المساعدة إلى المهمات ذات الطبيعة الإنسانية في

أعقاب طلبات من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي.


وأكد كوشيوس أن بلاده لديها علاقات ممتازة مع الدول الواقعة شرقي البحر المتوسط وشرقي منطقة الشرق الأوسط.


وتأتي تلك التطورات بعدما أطلقت إيران أكثر من 20 صاروخًا في الساعات الأولى من صباح اليوم على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، ردا على مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني على يد القوات الأمريكية في العراق مؤخرا.

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