البحرية النيجرية تحرر ثلاثة رهائن أجانب اختطفوا من على ناقلة نفط

أعلن سلمان داهون الناطق الرسمي باسم البحرية النيجيرية، إطلاق سراح روسيين اثنين وهندي من طاقم ناقلة نفط تم اختطافهم الأسبوع الماضي من قبل قراصنة قبالة الساحل النيجيري.

وقال داهون حسبما ذكر راديو "افريقيا 1" اليوم الأربعاء إنه

تم إنقاذ الرجال الثلاثة في ولاية "أوندو" الساحلية جنوب نيجيريا.. موضحًا أنه تم اعتقال أحد القراصنة.



وأكدت مصادر أمنية، لم تفصح عن هويتها، أن العديد من القراصنة قتلوا

خلال عملية تحرير الرهائن وأن عمليات عسكرية جارية حاليا لاعتقال المسئولين الآخرين عن الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي.وكان مسلحون استولوا في 2 يناير الجاري، على ناقلة النفط "إم في أمبيكا" بينما كانت راسية قبالة سواحل دلتا النيجر، حيث قام القراصنة بقتل 4 أفراد من البحرية النيجيرية.