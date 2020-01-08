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حكومة إقليم كردستان تطالب بتهدئة الأوضاع في العراق والمنطقة

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طالب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني اليوم الأربعاء بتهدئة الأوضاع في العراق والمنطقة، متمنيا من الأطراف احترام الدور المتوازن لإقليم كردستان.


وقال بارزاني  في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية  "لسنا مع

زيادة التصعيد في العراق والمنطقة، لأن ذلك من شأنه أن يمهد الأرضية لمضاعفة العنف ونشاطات المنظمات الإرهابية ولاسيما داعش؛ حيث لا يزال إقليم كردستان مستمرا في مساعدة التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب.

 

وتعرضت قاعدتان عسكريتان في الأنبار وأربيل، تأوي قوات أمريكية  فجر اليوم - لهجمات إيرانية بـ22 صاروخا؛ وذلك ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بقصف أمريكي قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر الجاري.

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