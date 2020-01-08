الأوروبي: لا يجوز وقوع العراق ضحية لحروب الآخرين

قال سفير الاتحاد الأوربي في العراق مارتن هوث اليوم الأربعاء، إن "العراق لا يستحق أن يسقط ضحية لحروب الآخرين"، داعيا إلى التهدئة وضبط النفس.

وكتب في تغريدة على بتويتر: "إيران تنتهك سيادة العراق بهجومها على قاعدة

عين الأسد. وهذا بعد أن اشتكى العراق من انتهاك الولايات المتحدة لسيادته في الثالث من الشهر الحالي... العراق لا يستحق أن يكون ضحية لحروب الآخرين".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن "إيران أطلقت فجر الأربعاء أكثر من 12 صاروخا على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية، مشيرة إلى أنها بصدد تقييم الأضرار وسبل "الرد" على هذه الضربة التي قالت طهران إنها "شنتها انتقاما على مقتل الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد الأسبوع الماضي".