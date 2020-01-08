رئيس الوزراء العراقي: إيران أخبرتنا بالضربة العسكرية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة

كشف رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدي، عد توجيه النظام الإيراني، رسائل للحكومة العراقية قبل تنفيذه ضربات تستهدف المصالح الأمريكية هناك، اليوم الأربعاء، مؤكدًا رفضه انتهاك سيادة العراق.

وكانت إيران قصفت، فجر اليوم الأربعاء، قاعدة عين الأسد الجوية، التى تقع فى محافظة الأنبار غربي العراق، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية فى مطار أربيل بإقليم كردستان شمالي البلاد، حيث تتمركز قوات التحالف الدولي، ومن ضمنها

قوات أمريكية.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، فإن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخًا على القاعدتين، فيما نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسئول قوله إن عدد الصواريخ بلغ 15 صاروخًا.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء العراقى، بيانا قال فيه: "بعد منتصف الليل بقليل من يوم الأربعاء، تلقينا رسالة شفوية

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رسمية من قبل إيران، بأن الرد الإيرانى على اغتيال قاسم سليماني قد بدأ أو سيبدأ بعد قليل".

وأضاف البيان أن الحكومة أُخطرت بأن "الضربة ستقتصر على أماكن تواجد الجيش الأمريكي فى العراق، دون أن تحدد مواقعها".

وتابع: "فى نفس الوقت بالضبط، اتصل بنا الجانب الأمريكي وكانت الصواريخ تتساقط على الجناح الخاص بالقوات الأمريكية فى قاعدتي عين الأسد فى الأنبار، وحرير فى أربيل، وفى مواقع أخرى".

وأشار البيان إلى أنه تم انذار القيادات العسكرية العراقية لإتخاذ الاحتياطات اللازمة، فور تلقى خبر الهجوم.