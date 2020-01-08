الناتو: يدين الهجمات الصاروخية الإيرانية بالعراق

أدان أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو ينس شتولتنبرج، الهجمات الصاروخية الإيرانية على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، داعيًا إيران إلى نبذ العنف.
وقال شتولتنبرج في تغريدة نشرها علىموقع التدوينات القصيرة تويتر، ونقلتها شبكة سي أن أن الأمريكية اليوم الأربعاء: "إن حلف الناتو يدعو إيران إلى الامتناع عن المزيد من العنف، والحلفاء ملتزمون بمهمتهم التدريبية في العراق.
وكانت إيران قد شنت، في الساعات الأولى من صباح اليوم، هجمات صاروخية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، ردا على مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني على يد القوات الأمريكية.
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