مسرور بارزاني : هدفنا أمن العراق وحماية كردستان

قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني؛ إن حكومة الإقليم تتواصل مع الأطراف لتحقيق التهدئة وعودة الاستقرار إلى العراق والمنطقة.

وأضاف بارزاني، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الرئاسات الثلاث في أربيل؛ إن أحداثا مؤسفة وقعت خلال الأيام الماضية بالعراق وإقليم كردستان؛ ننظر بقلق بالغ إليها.

وكانت إيران قد أطلقت فجر اليوم الأربعاء عدداً من الصواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية في الأنبار، التي تستضيف قوات أمريكية، وسقط

صاروخان جنوب أربيل في منطقة غير مأهولة، وقالت طهران إن الهجوم يأتي رداً على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني؛ في غارة أمريكية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة الماضية.

وأكد بارزاني؛ أن العنف القائم حاليا خلق أجواء متوترة وغير مستقرة؛ مردفا "سنفعل كل ما بوسعنا ونتواصل مع كافة الأطراف

في سبيل تهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار، فواجبنا الرئيسي وأولويتنا هي حماية إقليم كردستان وشعب الإقليم، وسنبذل قصارى جهودنا في سبيل عدم إقحامه في هذه المشاكل؛ وإبقاء مدننا آمنة مستقرة".

وعلق مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب؛ على تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة؛ بأن مسرور بارزاني ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أجريا اتصالا هاتفيا صباح اليوم الأربعاء لبحث التطورات الأخيرة في العراق، مضيفاً أن بارزاني أكد أهمية عدم التصعيد وضرورة احتواء الموقف في العراق، فى ترجمة صريحة لرسالة الزعيم مسعود بارزاني الموجهة لكافة القوى قبل ساعات.