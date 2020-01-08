علاوي: العراق تحول لمسرح تصفية الحسابات

قال رئيس تحالف الوطنية في العراق إياد علاوي، اليوم الأربعاء، إن العراق تحول بفعل السياسات الخاطئة لساحة حروب، ومسرح لتصفية الحسابات، فيما رأى أن ردة الفعل الرسمية إزاء ذلك مخيبة للآمال.

وقال علاوي - فى تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وأوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن العراق تحول بفعل السياسات الخاطئة إلى ساحة حروب ومسرح لتصفية الحسابات". وأوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن العراق تحول بفعل السياسات الخاطئة إلى ساحة حروب ومسرح لتصفية الحسابات".

وأوضح علاوي، "هل علمتم الآن لماذا يتظاهر العراقيون في الساحات، ولماذا يريدون مرشحا قويا متحررا من الضغوط والتأثيرات الخارجية لكي يبعد العراق عن حروب الوكالة التي يدفع ثمنها شعبنا الكريم. من الضغوط والتأثيرات الخارجية لكي يبعد العراق عن حروب الوكالة التي يدفع ثمنها شعبنا الكريم.

وتعرضت قاعدة (عين الأسد) في الأنبار وقواعد عسكرية أخرى للتحالف الدولي فجر اليوم الأربعاء، لهجمات إيرانية بـ 22 صاروخا، وذلك ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني بقصف أمريكي قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر الجاري.

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