الرئيس العراقي يحذر من زجّ بلاده في حرب جديدة

حذّر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء من زج بلاده في حرب جديدة، مؤكدا أن العراق يرفض أن يكون مصدر تهديد لأيّ من جيرانه.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، وتستنكر القصف الصاروخي الإيراني الذي طال مواقع عسكرية على الأراضي العراقية، وتجدد رفضها الخرق المتكرر للسيادة الوطنية وتحويل العراق

إلى ساحة حرب للأطراف المتنازعة.



وأكدت أن "العراق سبق أن أعلن رفضه لأن يكون منطلقا للاعتداء على أية دولة كما يرفض أن يكون مصدر تهديد لأي من جيرانه، بل يسعى لأن يكون دعامة للاستقرار ومساحة لتلاقي المصالح بين شعوب المنطقة، وأن أمنه وسيادته يجب أن يصان وفق المواثيق الدولية والعلاقات والاتفاقات

الثنائية.



وشددت الرئاسة العراقية على "أن وجود قوات التحالف الدولي في العراق تم على أساس الاتفاقات المبرمة بين الحكومة العراقية والدول التي تشكل التحالف منها؛ لضرورات محاربة الإرهاب.. وأن سياق ومصير وجود هذه القوات هو شأن داخلي عراقي معنية به الحكومة العراقية ومجلس النواب، وفق الأطر القانونية والدستورية والدبلوماسية، وعلى أساس التوافق الوطني وأولويات الأمن الوطني العراقي.



ودعا البيان في هذا الإطار كل الأطراف إلى ضبط النفس والحكمة وتغليب لغة الحوار وعدم الانجرار إلى حرب مفتوحة تهدد أمن وسلم المنطقة والعالم.