إدارة ترامب تطلع الكونجرس على مقتل سليماني

يُطلع مسؤولون من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونجرس، اليوم الأربعاء، على قضية قتل قاسم سليماني في العراق بضربة أميركية الجمعة.

ويدلي وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارك ميلي ومديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل بإفادات أمام مجلس النواب في جلسة مغلقة الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي (1800 بتوقيت جرينتش) وأمام مجلس الشيوخ في الساعة الثانية والنصف مساء (1930 بتوقيت جرينتش) بعد خمسة أيام من شن الولايات المتحدة هجوما بطائرة مسيرة قتل قاسم سليماني في العراق.

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وتأتي هذه الإفادات بعد بضع ساعات فقط من إطلاق إيران صواريخ على قواعد عسكرية تضم قوات أميركية ردا على قتل سليماني.

وقد يوافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون هذا الأسبوع على تشريع يطالب القوات الأميركية بوقف الأعمال القتالية مع إيران.