"بوينج" تعلق على حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية

قالت شركة بوينج الأميركية المصنعة للطائرة بوينج 737 التي سقطت اليوم الأربعاء، بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران، إنها بصدد جمع مزيد من المعلومات عن الحادث.

وأوضحت الشركة عبر موقعها على "تويتر" أنها على دراية بالتقارير الإعلامية بشأن الكارثة "ونحن بصدد جمع مزيد من المعلومات بهذا الشأن".

ذكر متحدث باسم الهلال الأحمر الإيراني، أن جميع ركاب وطاقم طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران، لقوا حتفهم.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينج 737 في إيران عقب إقلاعها "بسبب خلل فني".

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وكانت الطائرة كانت متجهة إلى مطار كييف الأوكراني وتحطمت في مطار الإمام الخميني الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

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