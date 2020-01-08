ترامب: كل شيء على ما يرام ولدينا أقوى الجيوش في العالم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن "كل شيء على ما يرام. لدينا أقوى وأفضل الجيوش عتاداً في العالم حتى الآن"، وذلك تعليقاً على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على قاعدتين عسكريتين بالعراق تستخدمها القوات الأميركية.
وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "يجرى حالياً تقييم الخسائر البشرية والأضرار المادية".
وأشار ترامب إلى أنه سيدلي ببيان بشأن هذه التطورات، صباح اليوم الأربعاء.
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وقالت إيران إنها شنت هجوماً صاروخياً على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.
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