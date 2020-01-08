هل بدأت شرارة الحرب؟.. - البتاغون يؤكد: 12 صاروخاً استهدفت قوات أمريكية وإيران تتوعد برد "أكثر عنفاً وسحقاً"

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية إن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخاً باليستياً استهدفت قوات أميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة "داعش" في العراق.



في المقابل كشفت وكالة تسنيم الإيرانية عن "انطلاق هجوم صاروخي ثان للحرس الثوري الإيراني على قاعدة أمريكية".



وأضافت الوزارة في بيان "أن الصواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل، تستضيفان قوات أميركية وقوات تابعة للتحالف في (عين) الأسد وأربيل".



وتابع البيان: "نعمل على تقييم الأضرار".



وذكر: "في الأيام الأخيرة وفي ظل التهديدات الإيرانية، اتخذت وزارة الدفاع كل الإجراءات المناسبة لحماية قواتنا وحلفائنا وكانت هذه القواعد في حال إنذار مرتفع، بعد إشارات إلى أن النظام الإيراني خطط لاستهداف قواتنا ومصالحنا في المنطقة".



وأضاف: "وفيما نقيم الأضرار، سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية القوات الأميركية وحلفائنا في المنطقة".



في غضون ذلك توعد الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة، برد "أكثر عنفًا وسحقًا" إذا ردت قواتها على الهجوم الذي شنته قوات الحرس على قاعدة "عين الأسد" الجوية الأمريكية، بالعراق، فجر الأربعاء.



جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم، عقب إعلانها في وقت سابق، عن شنها قصف بالصواريخ الباليستية على القاعدة الأمريكية المذكورة الموجودة بمحافطة الأنبار، غربي العراق.



وقال البيان الصادر عن الحرس الثوري "إذا أقدمت الولايات المتحدة بالرد على الهجوم الذي استهدف قاعد عين الأسد، فسيكون ردنا أشد عنفًا وسحقًا".



وفي تحذير للدول التي تستضيف على أراضيها قواعد أمريكية، شدد البيان على أنه "في جميع الأحوال سيتم استهداف مصدر الأعمال العدائية والعدوانية التي تستهدف إيران. ونحن لا نفرق بين النظام الصهيوني ولنظام الأمريكي المجرم فيما ارتكبوه من ذنب".



وطالب البيان الشعب الأمريكي بدعوة جنوده بالمنطقة إلى العودة للبلاد حتى لا يتعرضوا لمزيد من الضرر.



وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه لقاعدة "عين الأسد" الجوية العسكرية الأمريكية، بمحافظة الأنبار، غربي العراق، بعشرات الصواريخ.



وذكر الحرس الثورى، أنه أطلق عددًا من الصواريخ الباليستية على القاعدة المذكورة التي تتمركز فيها غالبية القوات الأمريكية الموجودة بالعراق.



وقامت وكالة فارس الإيرانية للأنباء بنشر مقاطع لعملية القصف.



بدوره ذكر البيت الأبيض، في بيان له أنه "تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق".



وأضاف البيان أن "ترامب يتابع الوضع عن كثب مع فريقه للأمن القومي في البيت الأبيض".



يشار أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد زار العراق يوم 28 ديسمبر/كانون أول المنصرم، والتقى الجنود الأمريكيين بالقاعدة المذكورة.

المصدر: وكالات