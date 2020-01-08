كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير إعلامية تكشف عن عميل قطر وتركيا لتمزيق ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير إعلامية ليبية، تورط الإخواني خالد المشري في قرارات تخصيص وصرف ميزانيات لجماعات مسلحة بالمخالفة للقانون المالي لليبيا، فضلاً عن مخالفات أخرى تتعلق بالمؤتمر وإنفاقه.

وذكرت التقارير، أن اسم الإخواني خالد المشري، ذو النفوذ الواسع في طرابلس، رئيس ما يسمى "مجلس الدولة الليبي"، من بين عملاء قطر وتركيا لتمزيق ليبيا.

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ووصف مراقبون، المشري باعتباره الحاكم الفعلي للتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، التي تتخذ من العاصمة طرابلس ومؤسساتها ستارا للسيطرة على مقدرات ليبيا وإيواء المتطرفين.

يذكر أن الإخواني الليبي خالد المشري، أبرز الوجوه التي يستخدمها التنظيم الإرهابي لتجميل صورته عبر بثه خطابات دعائية هدفها تضليل الرأي العام المحلي حول موقف الإخوان من القضايا الوطنية في البلاد.