كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قادة العالم يدعون إلى الهدوء بعد الهجوم الإيراني على قواعد التحالف بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث القادة السياسيون إيران والولايات المتحدة على الامتناع عن أي خطوات من شأنها أن تزيد من حدة التوترات المستمرة في الشرق الأوسط. وفقًا لما نقله "سي ان بي سي".

وأطلقت إيران أكثر من عشرة صواريخ باليستية على قواعد عسكرية للتحالف الدولي المتمركزة في قواعد في العراق.

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين للصحفيين اليوم الأربعاء "يجب أن يتوقف استخدام الأسلحة الآن لإفساح المجال للحوار".

وأضافت، نحن جميعًا مدعوون لبذل قصارى جهدنا لإحياء المحادثات، ولا يمكن أن يكون هناك ما يكفي".

وأوضحت أيضًا "لقد أقامنا علاقات مع العديد من الجهات الفاعلة في المنطقة وخارجها ونقضي عليها زمنيًا لتهدئة الوضع".