كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يرفض خطط أردوغان الخبيثة في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإرسال عسكريين إلى ليبيا.

وفي تصريحات صحفية، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "الإنهاء الفوري للعنف والتدخل الأجنبي في ليبيا"، مؤكدا أن " الوضع يسوء كل يوم".

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وأضاف: "الاتحاد الأوروبي دعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية في طرابلس"، مشيرًا إلى أن "الاتحاد الأوروبي دعا إلى التقيد الصارم بحظر الأمم المتحدة للسلاح في ليبيا".

وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أنه سيبحث خطواته التالية الجمعة المقبل.