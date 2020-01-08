كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس تصادر أسلحة قادمة من تركيا باتجاه ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صادرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، كمية من الأسلحة في جنوب البلاد قادمة من تركيا باتجاه ليبيا، وفقًا لما ذكرته قناة روسيا اليوم في خبر عاجل.

وكانت تونس، أعلنت رفضها أي تدخل أجنبي في ليبيا بما في ذلك التدخل التركي، حسبما ذكرت قناة العربية، كما رفضت السماح بإنزال تركي عبر الحدود التونسية الليبية.

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كما أعلنت وحدات من الجيش التركي، التحرك باتجاه ليبيا، بعد موافقة البرلمان التركي، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا؛ لتكون دولة جديدة يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل في شئونها بعد العراق وسوريا، ويفتح باب الأسئلة عن تداعيات هذا القرار، وأسبابه وموقف دول الجوار الليبي من هذا الغزو، وهل سيكون بعضها معبر للقوات التركية لداخل ليبيا؟.