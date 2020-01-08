كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإندونيسي يزور جزيرة في المياه المتنازع عليها من الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، جزيرة في المياه المتنازع عليها من جانب الصين، اليوم الأربعاء، لتأكيد سيادة إندونيسيا وسط مواجهة بين السفن الإندونيسية والصينية.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، قال "ويدودو" للصحفيين في جزيرة ناتونا بيسار، إن المياه المتنازع عليها تخص إندونيسيا وحدها.

وأضاف: "لدينا منطقة هنا، لدينا وصاية، وحاكم هنا. لا توجد مناقشات أخرى. بحكم الواقع، بحكم القانون، ناتونا هي إندونيسيا".

التقى ويدودو أيضًا بالصيادين في الجزيرة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت إندونيسيا المزيد من السفن والطائرات المقاتلة للقيام بدوريات في المياه المحيطة.

وقال نورسيوال أمبون، مدير العمليات البحرية في وكالة الأمن البحري، صباح اليوم الأربعاء، إن سفينتين من حرس السواحل الصينيتين بقيت، بينما كانت هناك 10 سفن إندونيسية في دورية.

بدأت المواجهة في منتصف ديسمبر عندما دخلت سفينة خفر السواحل الصينية وقوارب الصيد المياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإندونيسيا، قبالة سواحل جزر ناتونا الشمالية، مما دفع جاكرتا إلى استدعاء سفير بكين.

لم تطالب الصين بجزر ناتونا نفسها، لكنها تقول، إنها تمتلك حقوق صيد مجاورة ضمن خط ناين داش المعلن نفسه والذي يشمل معظم بحر الصين الجنوبي - وهو ادعاء غير معترف به دوليًا.

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في عام 2017، أعادت إندونيسيا تسمية المناطق الشمالية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة في بحر الصين الجنوبي باسم بحر شمال ناتونا، كجزء من حملة ضد الطموحات البحرية الإقليمية للصين.

أدى النزاع إلى توتر علاقة إندونيسيا الودية بشكل عام مع الصين، أكبر شريك تجاري لها ومستثمر رئيسي في أكبر دولة في جنوب شرق آسيا.

في مقابلة مع "رويترز"، اليوم الأربعاء، صرح لوهوت بانجيتان، الوزير المنسق للموارد البحرية والاستثمار، بأن كلا من بكين وجاكرتا سوف تمضيان قدمًا في المناقشات الدبلوماسية.

وقال "بانجيتان": "ما الهدف من الحرب؟ لا شيئ. الحروب هي الخطوة الأخيرة لعملية دبلوماسية فاشلة".

تطالب الصين بمعظم بحر الصين الجنوبي، وهو طريق تجاري عالمي به مناطق صيد غنية ومحميات طاقة، بناءً على ما تقوله هو نشاطها التاريخي. لكن دول جنوب شرق آسيا، بدعم من الولايات المتحدة ومعظم دول العالم ، تقول إن مثل هذه الادعاءات ليس لها أي أساس قانوني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانغ اليوم الأربعاء، إن بكين وجاكرتا على اتصال من خلال القنوات الدبلوماسية.

وأضاف "جينج": "نتمنى، مع إندونيسيا، مواصلة التعامل بشكل مناسب مع الخلافات ودعم السلام والاستقرار في العلاقات الثنائية والمنطقة".