كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الكويتية تنفي نبأ انسحاب القوات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت الحكومة الكويتية، اليوم الأربعاء، انسحاب القوات الأمريكية من معسكر عريفجان، لافتة إلى اختراق حساب وكالة الانباء الكويتية (كونا).

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، في وقت سابق اليوم - اختراق حسابها على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، وبث خبرا مغلوطا حول انسحاب القوات الأمريكية من الكويت في غضون ثلاثة أيام.

وأكدت الوكالة أنها لم تبث أي خبر بهذا الشأن، مشددة على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات والاخبار ونقلها والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية.

ولفتت انتباه المشتركين وقراء النشرة على الموقع الالكتروني، الى انه تم اختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وعليه فإن الوكالة تحتفظ بحقها القانوني في مساءلة أي جهة او شخص يثبت وقوفه وراء هذا الخبر غير الصحيح أمام القضاء.

وكانت المواقع الاخبارية الكويتية قد تناقلت خبرا منسوبا لوكالة الأنباء الكويتية، حول تلقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور، خطابا رسميا من قائد معسكر (عريفجان) في الكويت، بانسحاب القوات الأمريكية من الكويت خلال ثلاثة أيام.

