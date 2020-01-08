كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اختراق وكالة الأنباء الكويتية وبث خبر عن الانسحاب الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت وكالة الأنباء "كونا" الكويتية، قطعيًا صحة ما تم تداوله حول نشرها تصريحا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حول انسحاب القوات الأمريكية من الكويت.

وأكدت وكالة كونا، أنها لم تبث أي خبر حول انسحاب القوات الأمريكية، مشددة على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات والاخبار ونقلها والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية.

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وأشارت الوكالة، إلى اختراق حسابها على موقع "تويتر" وبث خبر الانسحاب الأمريكي من الكويت وهو خبر غير صحيح.

وقد بثت وسائل إعلامية، تصريحات على لسان وزير الدفاع الكويتي، بسحب القوات الأمريكية من الكويت خلال 3 أيام، لكن من جانبها نفت الوكالة هذه التصريحات مشيرة إلى اختراق حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

