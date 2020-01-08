كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تحث شركات الطيران على اتخاذ الاحتياطات في المجال الجوي لإيران والعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت الهند اليوم الأربعاء شركات الطيران العاملة في البلاد على التزام اليقظة واتخاذ جميع الاحتياطات في المجال الجوي فوق إيران، والعراق، وخليج عمان، ومياه الخليج العربي.

وعقدت هيئة تنظيم الطيران في الهند - المديرية العامة للطيران المدني - اجتماعات عاجلة مع شركات الطيران الهندية التي تعمل على الطرق الدولية، وحسّستهم على التزام اليقظة واتخاذ جميع الاحتياطات، وفقًا لمصادر رسمية.

وجميع شركات الطيران الهندية تطير فوق خليج عمان للوصول إلى وجهات مختلفة في الشرق الأوسط، بينما تستخدم الرحلات الجوية من الهند إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وصرح مسؤول تنفيذي كبير في شركة إير إنديان إكسبريس لأريبيان بزنس "حتى الآن، لا توجد تغييرات في خطط الطيران لعملياتنا إلى منطقة الخليج".

وأضاف المسؤول التنفيذي "نحن ننتظر حاليًا طلبات أخرى من المديرية العامة للطيران المدني للعمل على خطة العمل الخاصة بنا، لوضع خطط بديلة للطريق، أو سننتقل إلى نصائح، أو أوامر الحكومة".

وتشغل الشركة الهندية "اير اكسبريس" غالبية رحلاتها إلى وجهات مختلفة في الشرق الأوسط.

كما تعمل الخطوط الجوية الهندية، انديجو، سبايس جيت، وفيستارا، على تسيير رحلات إلى وجهات مختلفة في منطقة الخليج.

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وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في وقت سابق إشعارات للطيارين، وتحدد قيود الطيران التي تمنع شركات الطيران الأمريكية من العمل في المجال الجوي فوق العراق، وإيران، ومياه الخليج العربي، وخليج عمان.

وصرحت مصادر شركة الطيران أن المديرية العامة للطيران المدني تعكف حاليًا على إعادة تقييم الوضع في منطقة الخليج، وتدرس أيضًا أحدث مبادئ توجيهية لإدارة الطيران الفيدرالية.

كما نصحت وزارة الخارجية الهندية المواطنين الهنود بتجنب السفر غير الضروري إلى العراق. وفقًا لما نقله موقع "ماي صن كوست"

وقالت المتحدثة باسم طيران الشرق الأوسط "رافيش كومار"، في بيان "بالنظر إلى الوضع السائد في العراق، يُنصح الرعايا الهنود بتجنب السفر غير الضروري إلى العراق حتى إشعار آخر".

وأضافت "يُنصح الرعايا الهنود المقيمين في العراق بالتنبه، وقد يتجنبون السفر داخل العراق.

وستواصل سفارتنا في بغداد والقنصلية في أربيل العمل بشكل طبيعي لتوفير جميع الخدمات للهنود المقيمين في العراق".

