كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مزارع أسترالي يفقد مزرعة غزلان بسبب اندلاع حريق فيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فقد مزارع استرالي مزرعة لتربية الغزلان، في مقاطعة كياه باستراليا التي تعاني من حرائق الغابات، بسبب حريق هائل اندلع فيها، دمر كل شيء في طريقه.

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، جلس المزارع الأسترالي، أنتوني توماس على دراجته الرباعية، اليوم الأربعاء، ليطلع على ما تبقى من مزرعته، التي دمرها الحريق قبل أربعة أيام وقضى على كل شيء فيها.

وكما ورد، قال "توماس"، إنه في غضون ساعتين، تم القضاء على المكان الذي يسميه المنزل منذ 25 عامًا، حيث قام هو وأبيه بتربية الغزلان على مساحة 200 هكتار (500 فدان) في مقاطعة كياه، مضيفًا، أنه يشعر بالفراغ.

وأكد المزارع المنكوب، أن: "هذا يعني الكثير بالنسبة له. لقد انتهى الأمر ".

ومما يضاعف من الحسرة، كان على "توماس" أن يخرج العشرات من الأغنام والغزلان من بؤسهم. وأُصيبت الحيوانات التي لم تقتلها النيران بجروح بالغة لدرجة أن كثيرين لم يتمكنوا من الوقوف.

ووفقًا لـ "رويترز"، فإنه مع عدم وجود فكرة عما سيفعله الآن، لن يساعد "توماس" في التفكير فيما قد يكون قد تم فعله.

وأضاف: "يمكنك أن تشير بأصابعك طوال اليوم. لكنني لا أعرف، هناك الكثير الذي كان يمكن القيام به، الكثير الذي كان يجب القيام به".

وقال "توماس": "لقد قضيت الكثير من الوقت هنا كطفل في الأدغال. عرفت ما إذا كان الحريق قد وقع رغم أنه سيكون مدمراً".

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قُتل 26 شخصًا هذا الصيف الجنوبي في حرائق دمرت أكثر من 10.3 مليون هكتار (25.5 مليون فدان) من الأراضي - وهي مساحة بحجم كوريا الجنوبية. الآلاف من الناس بلا مأوى.

تفتقر العديد من المجتمعات الريفية إلى الطاقة والاتصالات. بعضها ينفد منها مياه الشرب.

غطى الدخان المدن الكبيرة في سيدني وملبورن وكانبرا، وانجرف إلى أمريكا الجنوبية.

ضاعف علماء البيئة بجامعة سيدني، اليوم الأربعاء، تقديرهم لعدد الحيوانات التي قتلت أو أصيبت في الحرائق إلى مليار.

وقد حث رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، السياح الأجانب على ألا يترددوا بسبب حرائق الغابات القاتلة التي دمرت مساحات شاسعة من البلاد وأرسلت دخانًا يصل إلى أمريكا الجنوبية، حتى فيما حذرت السلطات من اندلاع الحرائق، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ووجه "موريسون" نداء لدعم الزائرين الدوليين، اليوم الأربعاء، أثناء زيارته جزيرة كانجارو، وهي عادةً سياحية غنية بالحياة البرية قبالة الساحل الجنوبي لأستراليا التي تعرضت مرتين في الأسابيع الأخيرة لحرائق عنيفة.

وقال "موريسون" للصحفيين بعد اجتماع مع مشغلي السياحة المحليين والمزارعين: "أستراليا مفتوحة، ولا تزال أستراليا مكانًا رائعًا للحضور وإحضار عائلتكم والاستمتاع بعطلتكم".

وأضاف رئيس الوزراء الاسترالي:"حتى هنا في جزيرة كانجارو، حيث من الواضح أن ثلث الجزيرة قد هلك، فإن ثلثيها مفتوحان وجاهزون للعمل. من المهم الحفاظ على حيوية الاقتصاديات المحلية في هذه الأوقات".