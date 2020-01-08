تحذير من خنازير برية بالرباط.. ومستشارون: قد تشكل خطرا على سلامة المواطنين- صورة

حذر مستشارو فيدرالية اليسار في العاصمة الرباط، من ظهور خنازير برية بشكل غريب، قد تشكل خطرا على سلامة المواطنين.

وأوضح عمر بلافريج، عن فيدرالية اليسار، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك”، أن مستشاري فيدرالية اليسار بمقاطعة “أكدال الرياض”، في العاصمة الرباط، توصلوا بشكايات العديد من السكان، القاطنين بالقطاع 23 بحي الرياض، تفيد بوجود مجموعات من الخنازير البرية من الحزام الأخضر.

وأفاد بلافريج، بأن الخنازير البرية في الحزام الأخضر، قد تشكل خطرا على سكان الرباط، وممتلكاتهم.

وفي سياق متصل، أوضح المصدر ذاته أن مستشاري الفيدرالية، أخبروا المندوبية السامية للمياه و الغابات، التي وعدتهم بالتدخل سريعا لحل المشكل.