النصر السعودي يوضح بخصوص انتقال حمد الله للدوري الإنجليزي الممتاز

نفى نادي النصر السعودي، حامل لقب الدوري المحلي لكرة القدم، صحة الأنباء التي تحدثت عن اقتراب انتقال نجم الفريق وهدافه الأول، عبر الرزاق حمد الله، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالضبط إلى فريق أستون فيلا الإنجليزي.

وحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، نقلا عن إدارة النادي، فإن ” النادي لم يتوصل بأي عرض من أجل انتداب حمد الله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية”، مشددة على أن ” اللاعب سعيد جدا هنا في السعودية ولا يفكر في الرحيل عن النادي”.

المصدر نفسه، شدد على أن ” الشرط الجزائي في عقد اللاعب المغربي يبلغ 20 مليون يورو، وغياب اللاعب عن تداريب الفريق راجع إلى إصابته بوعكة صحية، يحتاج بسببها للراحة”.

وكان وكيل أعمال اللاعبين جون هاريوت، قد كتب، أمس الثلاثاء، تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء فيها أن الهداف حمد الله سينتقل لنادي أستون فيلا خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

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وأضاف أن مبلغ الصفقة يصل إلى 7 ملايين جنيه استرليني، فيما سيتقاضى 110 جنيه استرليني كراتب أسبوعي.

وختم وكيل اللاعبين تغريدته بأن النجم المغربي عيد الرزاق حمد الله سيودع جماهير النصر السعودي، في نهاية الأسبوع الجاري.