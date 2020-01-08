روحاني: قطعوا يد سليماني وسنقطع أقدامهم عن المنطقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال اجتماع حكومته، اليوم الأربعاء، إن الانتقام لاغتيال سليماني، سيتمثل في إخراج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة.

وأضاف روحاني أنه "تم قصف قاعدة عين الأسد التابعة للجيش الأميركي الإرهابي بعشرات من صواريخ أرض – أرض. لقد قطعوا يد سليماني، وانتقام ذلك سيكون عبر قطعنا لأقدامهم عن المنطقة".

وأشار إلى وجود جملة أهداف للولايات المتحدة من وراء اغتيال سليماني، وهي "بث التفرقة داخل إيران، ونشر الخوف في المنطقة، وإحداث شرخ بين إيران والعراق"، واعتبر أن النزاعات داخل الولايات المتحدة تعد من أسباب الاغتيال.

من جهته، أعلن زعيم "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، إنه حان وقت الرد العراقي على اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، الذي قتل في غارة أميركية استهدفت قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في بغداد يوم الجمعة الماضي.

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وتعتبر "عصائب أهل الحق" من أبرز الفصائل الشيعية العراقية المسلحة المقربة من إيران.

وقال الخزعلي، في تغريدة له على تويتر، تعليقا على استهداف الحرس الثوري الإيراني قاعدتين أمريكيتين في العراق بالصواريخ الباليستية، فجر اليوم، إن "الرد الإيراني الأولي على اغتيال القائد الشهيد سليماني حصل، والآن وقت الرد العراقي الأولي على اغتيال القائد الشهيد المهندس".

وأضاف "لأن العراقيين أصحاب شجاعة وغيرة، فلن يكون ردهم أقل من حجم الرد الإيراني، وهذا وعد".