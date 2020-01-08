القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت سلطة بحيرة طبرية أن منسوب المياه في البحيرة ارتفع بفعل هطول الأمطار الغزيرة وتدفق كميات هائلة من المياه منذ صباح اليوم، الأربعاء، سنتيمترا إضافيا وبلغ 211.32 م تحت مستوى سطح البحر.

وهذا هو منسوب جيد تحققه البحيرة منذ بدء فصل الشتاء الحالي، بحسب المعطيات، وما زال منسوب المياه في البحيرة يقل بمقياس 2.52 م عن الخط الأحمر العلوي، وهو أعلى بـ1.68 م عن الخط الأحمر السفلي.

ومن المتوقع أن يتواصل ارتفاع منسوب بحيرة طبرية خلال الأيام المقبل إثر هطول الأمطار الغزيرة وتدفق كميات هائلة من المياه من الجبال والمناطق المجاورة للبحيرة.

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وتوقع الراصد الجوي، اليوم، استمرار هطول الأمطار في مناطق واسعة من البلاد وتشتد غزارة في المساء، وتكون مصحوبة بتساقط زخات البرد والعواصف الرعدية، فيما حذر من السيول والفيضانات. وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار المخلوطة بالثلوج في بعض القمم العالية مثل الجليل الأعلى، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد وماطر مع حدوث العواصف الرعدية. وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.

هذا، ويستمر تأثير المنخفض الجوي، غدا، وتكون الأجواء باردة وماطرة في كافة المناطق، وتكون هطولات الأمطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا، ويتساقط البرد في بعض المناطق، وفي ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة خصوصا في الجبال.