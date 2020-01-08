شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبون: الحوثية تستبق الرد الإيراني بقصف صاروخي بالضالع والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يناير 2020 استبقت مليشيات الحوثي الرد الإيراني بساعات على مقتل سليماني بالعراق عبر قصف صاروخي استهدف معسكر الصدرين والتدشين لتصعيد عسكري جديد في الضالع.

واعتبر مراقبون أن، وكلاء ايران في المنطقة كشروا عن أنيابهم تجاه كل خصومهم. Advertisements وتوقعوا أن قادم الأيام ستشتعل المنطقة العربية بشكل كبير وكامل. وبينت أن الخسائر البشرية والمادية لن تطال ترامب ولا مصالح امريكا، انما ستخسر بلادنا العربيه بسبب هذه الادوات التي تقاتل بعقيدة لصالح المشروع الإيراني.

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