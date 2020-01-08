اليمن.. ورشتا عمل لمناقشة استحداث ومراجعة توصيف برنامجي الماجستير بكلية التمريض بجامعة حضرموت

الأربعاء 8 يناير 2020

انعقدت بقاعة مركز التطوير الاكاديمي وضمان الجودة بجامعة حضرموت ورشتي عمل لمناقشة استحداث ومراجعة توصيف برنامجي الماجستير في العناية الحرجة وبكالوريوس قبالة بكلية التمريض بالجامعة بدعم من نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي.



وفي الجلسة الافتتاحية للورشة أكد الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت أن هذه الورشة تأتي تزامناً مع قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاعتماد عام 2020م عاماً للبحث العلمي.

مشيراً إلى أن الجامعة تعمل على أضافة أنتاج علمي يسهم في رفع تصنيفها العالمي وكذا أتاحه الفرصة للطلاب لمواصلة دراستهم العليا وقال أن استحداث البرنامجين الجديدة بكلية التمريض يأتي تلبية لمتطلبات المجتمع مؤكداً أن رئاسة الجامعة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه البرامج العلمية.

وأشار إلى أن جامعة حضرموت وسعت برامج الدراسات العليا ولديها 46 برنامجاً في الماجستير بكليات الجامعة المختلفة مقدماً التهاني والتبريكات لعمادة كلية التمريض لاستحداث هذه البرامج العلمية الجديدة التي تخدم المجتمع.

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من جانبه، أشار الدكتور عبدالله الحنشي عميد كلية التمريض أن هذه الخطوات الاكاديمية تلبي متطلبات واحتياجات المحافظة في القطاع الصحي وتأهيل الكوادر العاملة في قطاع الصحة بحضرموت وكذلك وضع توصيف لبرنامجي الماجستير في العناية الحرجة وبكالوريوس قبالة بكلية التمريض.

وقال أن هذه البرامج تسهم تطوير الكوادر الصحية من أجل تقديم خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات بالمحافظة مشيراً إلى أن الورشة تناقش المقترحات لاستحداث البرنامجين الجديدة لمواكبة احتياجات المجتمع.

وناقشت الورشة عدد من المحاور لاستعراض مواصفات البرنامج والاجراءات التي تمت لتطويره ومراجعه معرفة التغيرات المطلوبة وكذلك مواصفات الخريج والوصف الوظيفي المقترح ومناقشة الخطة الدراسية والمقررات الدراسية وغيرها من المتطلبات العملية لإنجاح هذه البرامج العلمية بكلية التمريض وتهدف الورشة تحديث وتطوير خطة المنهج الدراسي لرفع مستوى التعليم التمريضي لإعداد كوادر ذو كفاءة والخروج برؤية موحدة بمشاركة جميع الهيئات ذات العلاقة بالمحافظة.

حضر الورشة كل من : الأستاذ الدكتور هادي سالم الصبان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والأستاذ الدكتور عبدالله عيظة باحشوان مدير مركز التطوير الاكاديمي وضمان الجودة والأستاذ الدكتور علي محمد باطرفي عميد كلية الطب والعلوم الصحية والدكتور عمر بامقاء نائب عميد كلية التمريض والدكتور ياسر الجهوري مساعد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وطلاب كلية التمريض بالجامعة.