شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. القوات الحكومية تسقط طائرة حوثية مسيرة غرب تعز والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يناير 2020 تمكنت القوات الحكومية، من اسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية غرب محافظة تعز.

وحسب "المركز الإعلامي لمحور تعز" فإن أفراد القوات الحكومية أسقطوا طائرة مسيرة حوثية أثناء تحليقها فوق مواقع الجيش في جبهة الضباب غرب المدينة. Advertisements يأتي هذا عقب ساعات من اسقاط قوات الجيش الوطني لطائرة مسيرة حوثية في جبهة مران بمحافظة صعدة. ومؤخراً صعدت مليشيا الحوثي الانقلابية من استخدامها للطائرات المسيرة لتنفيذ هجمات إرهابية وكذا عمليات تجسس واستطلاع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. القوات الحكومية تسقط طائرة حوثية مسيرة غرب تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.