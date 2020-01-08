شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات : العمل فى جميع قطاعات الدولة يسير بشكل عادي والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية الإماراتية، أن كافة الأنشطة في الدولة وفي جميع قطاعاتها تسير بشكل اعتيادي. يأتي هذا بعد قصف إيران لقاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق ردا على اغتيال الولايات المتحدة للقيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قبل أيام.

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