شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بالكويت: نعمل بصورة طبيعية والان نبدء بالتفاصيل

قالت السفارة الأمريكية في الكويت، أن أمريكا ملتزمة بأمن الكويت ونعمل بصورة طبيعية. يأتي هذا بعد قصف إيران لقاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق ردا على اغتيال الولايات المتحدة للقيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قبل أيام.

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